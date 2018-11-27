Soğan üreticileri ‘şaşırmış’: 20 senedir depoluyoruz, neden şimdi stokçu olduk?

Son günlerde ‘stokçuluk’ suçlamasıyla baskınların yapıldığı soğan depolarının sahipleri şaşkın. Soğanın normal koşullarda da depolandığını söylüyorlar.

Soğanın kilosu 5 liraya kadar yükselince hükümet bazı yerlerde depo baskınları yapmaya başlamıştı. Baskınlarda soğan bulunurken, fiyatın bu kadar yüksek olması stokçuluğa bağlanmıştı.

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BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre soğan üretiminin yüzde 20’sinin gerçekleştiği Polatlı’daki üreticiler soğanları depolarında muhafaza ediyor.

‘Stokçuluk’ iddiasından rahatsız olduklarını ve tartışmaları şaşkınlıkla izlediklerini dile getiren üreticiler, “Biz bunu Polatlı’da 20 senedir yapıyoruz, neden şimdi stokçu olduk” diyor.

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Üreticilere göre basın konuyla ilgili ‘yalan haber’ yapıyor: “100 ton soğan bulunca sanki ya bir suçlu ya da uyuşturucu yakalamış gibi haber yapıyorlar. Şaşırıp seyrediyoruz. Televizyonda seyrettiğiniz depoların hepsi tedarikçi, hiçbiri de stokçu değil. Her gün 3-4 araba soğan yükleyen arkadaşlarımız, hepsini tanıyoruz.”