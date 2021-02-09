Sofuoğlu’nun ‘fuhuş evleri’ benzetmesine dava: Bir yıla kadar hapis istemi

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ifadesi, ikamet ettiği Sakarya’da alındı. Küçükçekmece başsavcılığı, ifadenin alınmasının ardından iddianame hazırladı.

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İddianamede Sofuoğlu’na, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne demişti?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere, bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı; neredeyse fuhuş evleri.”

Bu sözler üzerine profesör hakkında Sofuoğlu hakkında İstanbul’daki Küçükçekmece başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açılmıştı.