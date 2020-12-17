Sofuoğlu’na, üniversiteler için yaptığı ‘fuhuş evleri’ benzetmesi nedeniyle soruşturma

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinin cumhuriyet başsavcılığı, üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Sofuoğlu’nun Akit TV’de katıldığı bir programda kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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Sofuoğlu şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere bütün Türkiye’de üniversitlerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri.”

AA’nın haberine göre Sofuoğlu’nun sarfettiği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı.

Soruşturma, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan açıldı.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ise “Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez” sözleriyle profesöre tepki gösterdi.