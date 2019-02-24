Sofuoğlu Lamborghini’yi neden Meclis’e çekti? ‘Çocuklara örnek olmak için’

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis’in önüne parkettiği Lamborghini marka aracı için “O otomobil ile çocuklara örnek oluyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun, Meclis’teki milletvekili yemin törenine ikinci el değeri yaklaşık 400 bin avro (2.5 milyon lira) olan Lamborghini marka aracıyla gelmesi tepki çekmişti. Sofuoğlu ayaklarını Meclis’te masanın üzerine uzatıp danışmanlarını hazır olda bekletirken çektiği fotoğrafı sosyal medyada “Emir erlerim” diye paylaşınca da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Habertürk’te Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, Meclis’teki fotoğrafını “AK Parti ruhuna, felsefesine uygun olmadı. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum” diye eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın sözleri için “Hiç hoşuma gitmedi. Diğer büyüklerim gibi beni arayıp konuşabilirdi” dedi.

Sofuoğlu, TBMM’ye 1 milyon Euro’luk Lamborghini ile gelmesi üzerine yapılan eleştiriler için de şöyle konuştu: “Herkes benim vekil olmadan da böyle imkanlarım olduğunu bilsin diye yaptım, o otomobille okullara gidiyorum. Böylece çocuklara örnek olduğumu düşünüyorum. ‘Benim sizden farkım yok‘ diyorum. Çok çalışırlar ve Allah da nasip ederse onların da başarılı olabileceklerini anlatmaya çalışıyorum.”