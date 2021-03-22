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Yaramazlara biraz batar!

Societe Generale’den ‘kur krizi’ uyarısı: Yeni başkan savaşa girerse kaybeder

Fransız bankası Societe Generale, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığından alınmasının Türkiye’yi ‘geri dönüşü olmayan bir noktaya’ getirdiğini belirterek, dolar/TL’nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70’e yükseleceğini öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Analist Phoenix Kalen bankanın müşterilerine gönderdiği notta, MB’nin yeni başkanı Sahap Kavcıoğlu’nun 15 Nisan para politikası toplantısında, perşembe günkü 200 baz puanlık faiz artışını geri almaya çalışacağını ve rezervleri bugünden sonra TL’yi istikrara kavuşturmak için kullanacağını öngördü.

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Ancak Kalen, Kavcıoğlu’nun piyasalarla kur savaşına girmesi halinde bunu büyük olasılıkla kaybedeceğini ve TL’deki değer kaybını durdurmak için acil faiz artışları yapmak zorunda kalabileceğini de ifade etti.

Kalen notta, “Politika yapımındaki ciddi değişikliği ve yakında finansal çalkantı olma olasılığını göz önünde bulundurarak, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz” dedi.

Kalen, “Türkiye yakında yeni bir kur krizine girebilir” diye ekledi.

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