Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soçi’de ‘ortaya çıkan’ Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

 

THKP-C Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Fotoğraf: Twitter

Ural hakkında iki mahkemede ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçundan 15’er yıl, bir mahkemede de aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle üç dava açılmıştı. Firari sanık Ural hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Reklam

AA’nın haberine göre Ural için şimdi de kırmızı bülten çıkarıldı. Bülten Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ural son olarak Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasıyla gündeme gelmişti.

THKP-C Acilciler lideri, Reyhanlı’da 2013’te 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

Ural’ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delillerin yer aldığı belirtildi.

Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Rus yetkililer: Mihraç Ural Soçi’deki toplantıya farklı isimle katılmış olabilir

Çavuşoğlu’ndan Mihraç Ural açıklaması: Bu teröristin tutuklanmasını istedik

Soçi’de görünmüştü: Türkiye Mihraç Ural konusunda Rusya’dan izahat istedi


Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...