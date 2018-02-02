Soçi’de ‘ortaya çıkan’ Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

THKP-C Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ural hakkında iki mahkemede ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçundan 15’er yıl, bir mahkemede de aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle üç dava açılmıştı. Firari sanık Ural hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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AA’nın haberine göre Ural için şimdi de kırmızı bülten çıkarıldı. Bülten Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ural son olarak Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasıyla gündeme gelmişti.

THKP-C Acilciler lideri, Reyhanlı’da 2013’te 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

Ural’ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delillerin yer aldığı belirtildi.

Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.