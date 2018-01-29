Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soçi’de öne çıkan seçenek: Suriye’nin geleceği için seçim yapılsın

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Rusya’nın düzenlediği ve Soçi kentinde bugün başlayacak Suriye barış görüşmelerinde, Suriye’nin geleceği için ülke genelinde bir oylama yapılması önerilecek.

Fotoğraf: Reuters

Rus RIA ajansının haberine göre bugün ve yarın Soçi’de toplanacak olan Suriye Ulusal Halklar Kongresi adlı konferansın taslak nihai bildirgesinde Suriye’nin bütünlüğünün korunması ve geleceği hakkında bir oylama yapılması önerilecek.

Reklam

Önceleri kasım ayında yapılması düşünülmüş olan konferans, katılımcılar arasındaki görüş ayrılıkları ve Türkiye’nin Kürt katılımı konusundaki itirazları nedeniyle ertelenmişti.

RIA haberine göre bildirge metninde “Suriye halkı ülkesinin geleceğini bağımsız olarak ve bir oylamayla demokratik olarak belirleyecektir” deniliyor.

Ancak Suriye muhalefeti Soçi konferansına katılmıyor.

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü ve ülke nüfusunun çoğunluğun oluşturan 11 milyon kişinin evlerinden edildiği iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, BM Suriye arabulucusu Staffan de Mistura’nın Soçi konferansına katılacağını söyledi.

Türkiye konferansta üst düzey dışişleri yetkilisi tarafından temsil edilecek.

Kürtlerin Soçi’ye katılımı papatya falına döndü: Bir kez daha kongreye gidiyorlar

Rusya’dan Suriyeli Kürtlere davet: Soçi listesine alındılar

Rus basını: Türkiye güvence verdi, Afrin’in dışına çıkılmayacak

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Bakan Soylu’dan TTB hakkında suç duyurusu: Bu işin peşini bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TBB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. TTB, önceki önceki gün yayınladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamasında Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise açıklama üzerine konuşmuş, TTB’yi hedefe […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...