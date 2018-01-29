Soçi’de öne çıkan seçenek: Suriye’nin geleceği için seçim yapılsın

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Rusya’nın düzenlediği ve Soçi kentinde bugün başlayacak Suriye barış görüşmelerinde, Suriye’nin geleceği için ülke genelinde bir oylama yapılması önerilecek.

Rus RIA ajansının haberine göre bugün ve yarın Soçi’de toplanacak olan Suriye Ulusal Halklar Kongresi adlı konferansın taslak nihai bildirgesinde Suriye’nin bütünlüğünün korunması ve geleceği hakkında bir oylama yapılması önerilecek.

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Önceleri kasım ayında yapılması düşünülmüş olan konferans, katılımcılar arasındaki görüş ayrılıkları ve Türkiye’nin Kürt katılımı konusundaki itirazları nedeniyle ertelenmişti.

RIA haberine göre bildirge metninde “Suriye halkı ülkesinin geleceğini bağımsız olarak ve bir oylamayla demokratik olarak belirleyecektir” deniliyor.

Ancak Suriye muhalefeti Soçi konferansına katılmıyor.

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü ve ülke nüfusunun çoğunluğun oluşturan 11 milyon kişinin evlerinden edildiği iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, BM Suriye arabulucusu Staffan de Mistura’nın Soçi konferansına katılacağını söyledi.

Türkiye konferansta üst düzey dışişleri yetkilisi tarafından temsil edilecek.