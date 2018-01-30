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Yaramazlara biraz batar!

Soçi’de görünmüştü: Türkiye Mihraç Ural konusunda Rusya’dan izahat istedi

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Suriye’de yaşayan THKP/C’nin eski lider kadrosundan Mihraç Ural’ın Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılması Türkiye’yle Rusya’yı karşı karşıya getirdi.

Fotoğraf: Twitetr

AA’nın haberine göre kongreye katılan Türk heyeti, Ural’ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine etkinliği organize eden Rusya dışişleri ve savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

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Heyet Ural’ın Türkiye’ye verilen davetli listesinde olmadığını belirterek duydukları rahatsızlığı dile getirdi, Rus makamlardan izahat istedi.

Ural, Hatay’da 2013’de 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası açılan davada sanıklardan biri.

Ural, Suriye iç savaşında Esad hükümetinin yanında yer alıyor.


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