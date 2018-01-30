Soçi’de görünmüştü: Türkiye Mihraç Ural konusunda Rusya’dan izahat istedi

Suriye’de yaşayan THKP/C’nin eski lider kadrosundan Mihraç Ural’ın Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılması Türkiye’yle Rusya’yı karşı karşıya getirdi.
AA’nın haberine göre kongreye katılan Türk heyeti, Ural’ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine etkinliği organize eden Rusya dışişleri ve savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.
Heyet Ural’ın Türkiye’ye verilen davetli listesinde olmadığını belirterek duydukları rahatsızlığı dile getirdi, Rus makamlardan izahat istedi.
Ural, Hatay’da 2013’de 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası açılan davada sanıklardan biri.
Ural, Suriye iç savaşında Esad hükümetinin yanında yer alıyor.