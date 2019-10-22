‘Soçi muhtırası’ Barış Pınarı’nı muhafaza etti, Suriye’de Türkiye-Rusya işbirliği

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarının açıkladığı ‘Soçi Muhtırası’, 10 maddeden oluşuyor. ‘Muhtıra’ya göre, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile girdiği yerler muhafaza edilerek, YPG’lilerin bu alanın 30 kilometre dışına çıkarılması konusunda anlaşıldı. Türkiye’nin harekat bölgesi dışında ise 10 kilometrelik alan derinliğinde Türkiye ve Rusya ortak devriyesi yapılacak. Muhtıraya göre, YPG, Menbiç ve Tel Rıfat’tan ‘silahlarıyla birlikte’ tamamen çıkarılacak. Rusya, bu çekilmeler için 150 saatlik bir süre garantisi verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından ayrıntıları açıklanan ‘Soçi Muhtıra’sının veya ‘Soçi mutabakatı’nın maddeleri, şöyle:
- Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.
- Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.
- Bu çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine alan 32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.
- Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
- 23 Ekim 2019 öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının, Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek için çıkarılacaktır. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatının alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
- Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.
- Her iki taraf, terörist unsurların sızmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
- Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
- Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.
- Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.