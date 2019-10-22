‘Soçi muhtırası’ Barış Pınarı’nı muhafaza etti, Suriye’de Türkiye-Rusya işbirliği

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarının açıkladığı ‘Soçi Muhtırası’, 10 maddeden oluşuyor. ‘Muhtıra’ya göre, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile girdiği yerler muhafaza edilerek, YPG’lilerin bu alanın 30 kilometre dışına çıkarılması konusunda anlaşıldı. Türkiye’nin harekat bölgesi dışında ise 10 kilometrelik alan derinliğinde Türkiye ve Rusya ortak devriyesi yapılacak. Muhtıraya göre, YPG, Menbiç ve Tel Rıfat’tan ‘silahlarıyla birlikte’ tamamen çıkarılacak. Rusya, bu çekilmeler için 150 saatlik bir süre garantisi verdi.

Erdoğan ve Putin, ‘Soçi Muhtırası’nı açıkladıkları basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından ayrıntıları açıklanan ‘Soçi Muhtıra’sının veya ‘Soçi mutabakatı’nın maddeleri, şöyle:

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