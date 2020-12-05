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Yaramazlara biraz batar!

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Eskihisar Mahallesi’ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) evde hareketsiz yatarken bulundu.

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Sabaha karşı ihbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Işıklı, İçöz ve Temel’in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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