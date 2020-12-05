Konya’nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Eskihisar Mahallesi’ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) evde hareketsiz yatarken bulundu.
Sabaha karşı ihbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Işıklı, İçöz ve Temel’in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.