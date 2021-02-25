Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti; çocukları hastanede

Filistin’den Kaşmir’e ve Arakan’a Müslüman dünyanın liderliğine oynayan bir iktidar nasıl oluyor da Çin’in Uygurlara karşı izlediği kültürel soykırım politikalarına ve kitlesel insan hakları ihlallerine karşı bu kadar sessiz ve etkisiz bir politika izliyor?