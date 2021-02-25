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Yaramazlara biraz batar!

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti; çocukları hastanede

Adana’nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Çiftin iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. 

Fotoğraf: DHA

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu.

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Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri ikisinin de hayatını kaybettiği belirledi. Çiftin diğer odadaki çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Savcılık inceleme başlattı.

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