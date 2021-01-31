Hatay’ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Küreci Mahallesi’nde yaşayan Ömer (81) ve Hatice Balcı (76) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekipleri, yerde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Balcı çiftinin cenazeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.