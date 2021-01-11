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Yaramazlara biraz batar!

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya’nın Akseki ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İstanbul’da yaşayan, salgın nedeniyle 1.5 ay önce Yarpuz Mahallesi’ndeki yazlıklarına giden Raziye Tırtıl (73) ile oğlu Recep Tırtıl’a (50) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde ikiliyi yataklarında hareketsiz buldu. 

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Sağlık ekipleri, Tırtıl ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. 

Raziye ve Recep Tırtıl’ın Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Akseki ilçesine götürülen cenazeler, Yarpuz Merkez Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. 

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