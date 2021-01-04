Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre merkez Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi’ndeki evine dönen fabrika işçisi Mehmet Bağdatlı, eşi Rabia ile iki aylık oğlu Hayri Hanifi Bağdatlı’nın hareketsiz yattıklarını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan anne ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
Cenazeler, Asri Mezarlık Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.