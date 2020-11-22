Sobadan sızan gazdan zehirlendiler: Baba hayatını kaybetti; oğlu hastanede

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba hayatını kaybetti, oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şehitler Mahallesi’nde üç katlı bir binanın zemin katında oğlu Erhan Ersan (47) ile yaşayan Yaşar Ersan yatmadan önce sobayı yaktı.

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Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Yaşar Ersan uyanarak yardım istemek için yakınlarının yanına gitti ve burada fenalaştı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede Yaşar Ersan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erhan Ersan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yaşar Ersan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.