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Yaramazlara biraz batar!

Snowden: ABD, kitabıma satışa çıkar çıkmaz dava açtı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’in hükümetin gizli izleme faliyetlerini ortaya çıkarmasına ilişkin süreçteki anılarını anlattığı, ‘Permanent Record’ (Türkçe ‘Kalıcı Kayıt’ anlamına geliyor) adlı kitabına, piyasaya çıkar çıkmaz, ABD hükümeti tarafından dava açıldı.

Hükümetin açtığı davayı twitter hesabından duyuran Snowden, şöyle dedi: “ABD hükümeti az önce, tüm dünyada aynı anda bugün, raflarda satışa çıkan anı kitabıma dava açtığını açıkladı. Bu kitabı ABD hükümeti okumak istemiyor.”

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‘Permanent Record’ adlı kitapta, NSA’nın yanısıra eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı da olan Snowden anılarını aktarıyor. Kitap, bugün, aralarında ABD, Almanya ve Britanya’nın olduğu 20 ülkede satışa çıktı. Kitap, Türkiye’de 2019 yılı içinde Epsilon Yayınevi etiketiyle okurla buluşacak. 

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