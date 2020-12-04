SMA’dan ölen çocukları kullanılarak para toplanan baba: Acılarımız tazelendi

Antalya’da iki çocuğunu SMA Tip- 1 hastalığından kaybeden Hikmet Bolat, vefat eden çocuklarının fotoğrafları kullanılarak sosyal medya üzerinden insanlardan para istendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Alanya ilçesinde yaşayan esnaf Hikmet Bolat, 2014 yılında Antalya’da özel bir hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1.5 yaşındaki kızı Nihal Mina’yı, iki yıl sonra da Isparta’daki bir hastanede yine aynı hastalıktan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet’i kaybetti.

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Acılı baba ölen çocuklarının fotoğrafları ile sosyal medyada sahte hesap açılarak para istendiğini öğrenince Alanya Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

İnsanların duygularıyla oynandığını belirten Bolat şunları söyledi: “Birkaç gün önce bize ulaşan bir arkadaşımız, çocuklarımızın fotoğrafları kullanılarak sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bankalarda açılan hesapların bu sayfalardan paylaşılarak, çocukların hastanede yoğun bakımda ve zor durumda oldukları yönünde paylaşımlarla nitelikli dolandırıcılık yapıldığını öğrendik. Bununla ilgili Alanya Adliyesi’ne şikayetimizi yaptık. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Bu bildirilmiş olan hesaplar ve açılan banka hesaplarında ne kadar para toplandığını emniyet güçlerimiz inceleme sonucunda tespit edecektir. Zannediyorum şu anda bu hastalığın tedavisinin 18-20 milyon lira civarında bir bedeli var.”

“SMA hastalarını takip eden yardımsever vatandaşlar, hastalığı gerçekten taşıyıp taşımadığını tespit ettikten sonra yardım yapsın” diyerek vatandaşları uyaran Bolat şöyle devam etti: “Dört-beş yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlıyor. Ciddi anlamda yıpranmış durumdayım şu anda. Bu arkadaşlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor üç beş kuruş para için.“