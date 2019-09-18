SMA hastası ‘Pia bebek’e 10 Belçikalı’dan biri destek verdi: iki günde 1.9 milyon avro toplandı

Belçika’da, 950 bini aşkın kişi SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası bir bebeğin tedavisi için bağış yaptı. Dokuz aylık Pia’nın anne-babası Avrupa’da bulunmayan, ABD’de uygulanan gen terapisinde kullanan ilaca erişim için başlattıkları kampanya sayesinde gereken 1.9 milyon avroyu (11.93 milyon lira) iki günde topladı.

Fotoğraf: Inneke Gebruers

Kas kaybına neden olarak hareket kabiliyetini engelleyen hastalığın tedavisi için başlatılan kampanya kapsamında destek verenler cep telefonlarından 2’şer avroluk (12.5 lira) destek mesaj attı. Antwerp’te yaşayan ailenin ABD’ye gidebilmesi için başlatılan kampanyaya nüfusu 11.4 milyon olan ülkede neredeyse her 10 kişiden biri destek verdi.

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Pia’nın annesi Ellen De Meyer, “Paranın iki günde toplanması inanılmaz. Herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sayelerinde bebeğimizin hayatı kurtulacak” dedi.

Toplanan paranın 40 gün içinde ailenin hesabına yatırılacağı ve Pia’nın anne-babasıyla ABD’ye gideceği açıklandı.