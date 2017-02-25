Slovenya da ‘renklendi’: Eşcinsel evlilikleri yasallaştı

Eşcinsel evliliklerin önünü açan ülkelerin arasına Slovenya da katıldı.

Kabul edilen bir yasaya göre eşcinsel çiftler artık evlenebilecek ancak evlat edinme hakkından yoksun kalmaya devam edecek.

Oysaki 2015’te yapılan referandumda reddedilen bir madde, eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı tanıyordu.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki yetkililer henüz evlilik için başvuran kimsenin bulunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan LGBTİ örgütü Legebitra’nın sözcüsü , Ksenija Klampfer, “İlk kez eşcinsel evliliğinin gerçekleşecek olmasından ötürü mutlu ve gururluyuz. Bu tür evliliklerin eşit haklara sahip, kapsayıcı bir toplumun kurulmasına yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Britanya, Fransa ve İspanya, Avrupa’da eşcinsel evliliklere izin veren ülkeler.