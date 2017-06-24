Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Slovakya’yı 72-56 mağlup eden kadın basketbolcular Dünya Şampiyonası’nı ‘garantiledi’ 


Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Slovakya’yı 72-56 mağlup eden Türkiye, Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Fotoğraf: twitter.com/TBForgtr

Çeyrek finalde Yunanistan’a 84-55 mağlup olan ve ilk dört şansını yitiren Türkiye, Slovakya’yla klasman maçına çıktı.

Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar ilk çeyreği 16-9, devreyi de 32-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 57-39 önde giren Türkiye, mücadeleden de 16 sayı farkla 72-56 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle turnuvayı ilk altıda bitirmeyi garantileyen Türkiye, 2018’de İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Klasman maçları sonunda beşinci olan takım da yarı finale kalan dört takım gibi Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantileyecekti.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ev sahibi İspanya’nın bu şampiyonada yarı finale kalmasıyla, altıncı takım da Dünya Şampiyonası biletini kaptı.

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Haziran 2017

1- Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...