Slovakya’yı 72-56 mağlup eden kadın basketbolcular Dünya Şampiyonası’nı ‘garantiledi’ 

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Slovakya’yı 72-56 mağlup eden Türkiye, Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Çeyrek finalde Yunanistan’a 84-55 mağlup olan ve ilk dört şansını yitiren Türkiye, Slovakya’yla klasman maçına çıktı.

Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar ilk çeyreği 16-9, devreyi de 32-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 57-39 önde giren Türkiye, mücadeleden de 16 sayı farkla 72-56 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle turnuvayı ilk altıda bitirmeyi garantileyen Türkiye, 2018’de İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Klasman maçları sonunda beşinci olan takım da yarı finale kalan dört takım gibi Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantileyecekti.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ev sahibi İspanya’nın bu şampiyonada yarı finale kalmasıyla, altıncı takım da Dünya Şampiyonası biletini kaptı.