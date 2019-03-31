Slovakya ilk kadın cumhurbaşkanını seçti

Yolsuzluk karşıtı mücadelenin sesi olarak tanınan Zuzana Caputova, Solovakya’nın ilk kadın devlet başkanı olarak ülke tarihine geçti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre seçim sürecini ‘iyiyle kötü arasındaki mücadele’ olarak tanımlayan 45 yaşındaki Caputova, iktidar partisinin adayı Maros Sefcovic’i ikinci turda geride bırakarak seçildi. İlerici Slovakya Partisi’nin adayı olan Caputova, oyların yüzde 58’ini alırken, Sefcovic yüzde 42’de kaldı.

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Caputova, siyasetçiler ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak’ın Şubat 2018’de öldürülmesine değinerek, “Aday olmamın nedenlerinden biri bu cinayet” açıklamasını yapmıştı.

Avukat olan Caputova’nın iki çocuğu bulunuyor.

İlk turda Caputova yüzde 40, Sefcovic yüzde 19 oy almıştı.