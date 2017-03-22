Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Sloukas ve Bogdanovic’in ardından Datome: Fenerbahçe-Maccabi Fox maçında sakatlanan ‘Gigi’ en az üç hafta yok

Fenerbahçe’nin Maccabi Fox Tel Aviv’e son saniye basketiyle kaybettiği maçta sakatlanan İtalyan basketbolcu Luigi Datome en az üç hafta oynayamayacak.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilen ve tedavisine başlanan oyuncunun parkelere dönüşünün üç haftayı bulacağı belirtildi.

Euroleague’in 28’nci haftasında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak Fenerbahçe’de, Datome’yle birlikte tedavisi süren Kostas Sloukas da forma giyemeyecek. Bogdan Bogdanovic’in durumuysa maç saatinde belli olacak.

Euroleague’de salı mesaisi: Anadolu Efes deplasmanda kazandı, Fenerbahçe son saniyede kaybetti

SON HABERLER

Akşam Postası / 22 Mart 2017

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun iptal edilme ihtimaline dair söylentilere yanıt verdi: “Allah’ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...