Sloukas ve Bogdanovic’in ardından Datome: Fenerbahçe-Maccabi Fox maçında sakatlanan ‘Gigi’ en az üç hafta yok

Fenerbahçe’nin Maccabi Fox Tel Aviv’e son saniye basketiyle kaybettiği maçta sakatlanan İtalyan basketbolcu Luigi Datome en az üç hafta oynayamayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilen ve tedavisine başlanan oyuncunun parkelere dönüşünün üç haftayı bulacağı belirtildi.
Euroleague’in 28’nci haftasında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak Fenerbahçe’de, Datome’yle birlikte tedavisi süren Kostas Sloukas da forma giyemeyecek. Bogdan Bogdanovic’in durumuysa maç saatinde belli olacak.