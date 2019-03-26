Slogan ‘Vizyon 2028’: Şehit cenazesi seçim afişinde

AKP Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu seçim afişinde şehit cenazesi kullandı.

Sözcü’nün haberine göre, Şenlikoğlu Şırnak’ta 20 Mart’ta operasyon sırasında mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın, asker omuzundaki cenaze fotoğrafını koydu. Cenaze fotoğrafının altında “Vizyon 2028” sloganı ve Şenlikoğlu’nun adı yazıldı.

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Şenlikoğlu, “Arkadaşlar teknik bir hata yapmışlar, fark edince düzelttik. Şehitler hepimizin ve şehit cenazeleri üzerinde propaganda yapılamaz” dedi.

Aslında bunu hep yapıyor

Şenlikoğlu’nun daha önceki bir afişinde de temsili şehit fotoğrafı kullandığı ortaya çıktı. Şenlikoğlu için İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü 12 Mart’ta hazırlanan afişte de kanlı bir kefen içinde temsili şehit fotoğrafı kullanılmış. Aynı grafik tasarım ile hazırlanan afişte yine Şenlikoğlu’nun adı ve “Vizyon 2028” sloganı yazılmış. Ancak bu afişte ‘arkadaşların teknik hatası’ olmamış olmalı ki Şenlikoğlu afişi sosyal medya hesabında bizzat paylaşmış.