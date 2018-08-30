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Yaramazlara biraz batar!

ŞL’de Galatasaray’ın rakipleri: Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04

 

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup kuraları çekiminde Galatasaray, D grubunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’le eşleşti.

Fotoğraf: @GalatasaraySK

Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, Monaco’daki kura çekiminde 4’üncü torbada yer aldı.

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Daha önce 1989 yılında bu turnuvada yarı final oynama başarısı gösteren Galatarasay, 2017-18 sezonunda Avrupa kupalarında yer almamıştı.

2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesini Digiturk’ün sahibi beIN Media Group kazanmıştı.

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‘Devler Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

Kura çekiminde dört torbada yer alan takımlar şu şekildeydi:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)


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