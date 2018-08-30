ŞL’de Galatasaray’ın rakipleri: Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup kuraları çekiminde Galatasaray, D grubunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’le eşleşti.
Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, Monaco’daki kura çekiminde 4’üncü torbada yer aldı.
Daha önce 1989 yılında bu turnuvada yarı final oynama başarısı gösteren Galatarasay, 2017-18 sezonunda Avrupa kupalarında yer almamıştı.
2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesini Digiturk’ün sahibi beIN Media Group kazanmıştı.
‘Devler Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek.
Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.
Kura çekiminde dört torbada yer alan takımlar şu şekildeydi:
1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)
3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)
4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)