Skype aracılığıyla sağlık çalışanlarının portresini çiziyorlar: Britanyalı ressamın projesine 500 kişi dahil oldu

Britanyalı Tom Croft ağırlıklı olarak portre çiziyor. Şimdiye kadar çok sayıda siyasetçi, sporcu ve ünlünün portresini yaptı. Salgın nedeniyle herkes eve kapanınca ve sosyal mesafe kuralı hayatımıza girince portre çizecek birilerini bulmakta zorlanmaya başladı. “Ne yapabilirim” diye çözüm ararken, en ön safta virüsle mücadele eden sağlık çalşanları aklına geldi. BBC’deki video habere göre Croft’un attığı adım bir akıma dönüştü.

Fotoğraflar: BBC

“Onlar bunun çok daha fazlasını hak ediyor” diyen Croft, sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak, portresini çizdirmek isteyen Ulusal Sağlık Sistemi çalışanları için bunu bedava yapacağını belirtti.

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Acil servis hemşiresi Harriet Durkin ilk başvuran isim oldu. Malzemelerini hazırladı; modelini karşısına oturtmak yerine Skype aracılığıyla ekranda onu karşısına aldı. Ve, portreyi tamamladı. Durkin, “Çok başarılı oldu. Hayatım boyunca saklayacağım bir hatıra. Böyle ödüllendirilmek güzel. Çok mutlu oldum” dedi.

Sonra Oxford kentinde hemşirelik yapan Carolina Pinto başvurdu. Croft, onu ressam arkadaşı Mary Jane Ansell (üstte) ile tanışıtrdı. Ansell şunları söyledi: “Tom’un fikrini çok beğendim ve bu işin bir parçası olmak istedim. Benim için de eğitici, değişik bir deneyim oldu. Modelim karşımdaydı ama Skype aracılığıyla ve ekranda” dedi.

Pinto ise “Bize böyle destek verilmesi bu zorlu günlerde moral kaynağı, itici güç oluyor” diyerek memnuniyetini ifade etti.

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Croft’un fikrini benimseyen, dünyanın dört bir yanından projesine dahil olan 500 ressam sağlık çalışanlarının portrelerini çizmeye başladı. Hem salgın günlerinde sanatını sürdüren hem de sağlık çalışanlarına kamuoyunun minnetini ifade eden Croft, her şey normala döndüğünde portrelerin yer aldığı bir sergi açacağını söyledi.