Size üç gün süre: ‘Game of Thrones’u sızdıran korsanlar HBO’dan fidye istedi

Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un pazar gecesi yayınlanan bölümünü günler önce sızdıran bilgisayar korsanları, dizinin yayıncısı HBO’dan fidye isteyerek üç gün süre verdi.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.

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Bilgisayar korsanları, geçen haftanın başında dizinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu çaldıklarını duyurmuştu. ‘The Spoils of War’ adlı bölüm, sosyal medya platformu Reddit’e yüklenmiş, HBO, sızıntının siber saldırıyla ilgili olmadığını açıklamıştı.

‘Yeni bir reklam bütçesi olarak kabul edin’

BBC Türkçe’nin haberine göre bilgisayar korsanları, henüz yayımlanmamış beşinci bölümün de senaryosunu sızdırdı.

Bilgisayar korsanları 1.5 terabaytlık veri çaldıklarını söylerken, HBO e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını duyurdu. Sızdırılan veriler arasında, ‘Game of Thrones’ oyuncularının kişisel iletişim bilgileri de bulunuyor.

HBO’nun yönetim kurulu başkanı Richard Plepler’e gönderilen bir videodaki akan yazıyla anlatıldığı söylenen fidye talebinde, ne kadar para istendiği açıklanmadı.

Notta “Talebimiz net ve müzakereye açık değil. Verilerinizi sızdırmayı durdurmak için …….. dolar istiyoruz. HBO pazar araştırmalarına 12 milyon, Game of Thrones reklamlarına 5 milyon dolar harcıyor. Talebimizi de yeni bir reklam bütçesi olarak kabul edin” ifadeleri yer aldı.

HBO ise, olayın araştırıldığını açıklamakla yetindi.