Siz sadece siyah-beyaz zebraları mı biliyorsunuz?

Zebra deyince akla ilk olarak siyah ve beyaz çizgiler geliyor olabilir. Ancak, doğada daha açık renk çizgileri olan ‘altın’ veya ‘sarışın’ diye adlandırılan, nadir bir cins de var.

Fotoğraf: Sergio Pitamitz

Bu zebralardan biri Tanzanya’daki Serengeti Ulusal Park’ta nöbet tutan fotoğrafçı Sergio Pitamitz’in objektifine takıldı.

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National Geographic’in fotoğrafçısı Pitamitz, “Uzun süre altın zebra fotoğraflamak için bekledikten sonra amacıma ulaştım. Çok mutluyum” dedi. Altın zebraya geçmişte rastlandığını anımsatan Pitamitz, “Hawaii’de bir barınakta ve Kenya’da bir parkta görüntülendi. Ancak, onlar birilerinin himayesindeki sarışın zebralardı. Bu, yaban hayatta görüntülenen ilk sarışın zebra” dedi.

Uzmanların, albino olduğu için renginin açık olduğunu söylediği bu zebra türü doğada siyah-beyaz zebra sürülerinin içinde yaşıyor.

Renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan albinizme sadece zebralarda rastlanmıyor. Orangutan, penguen, zürafa gibi türlerde de albinizm görülüyor.