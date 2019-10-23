‘Siz Kürtler hep kavga dövüşle hallediyorsunuz’ sözü hakaret sayılmadı

KEMAL GÖKTAŞ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, “Siz Kürtler böylesiniz, hep kavga dövüşle hallediyorsunuz, kirayı, elektriği suyu ödemiyorsunuz” ifadesinin hakaret suçu oluşturmadığına karar verdi. Kararda söz konusu ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı ileri sürüldü.

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi, karşılıklı olarak hakaret suçunun işlendiği bir olayda iki sanığın söylediği sözlerin hakaret suçu oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, olayda karşılıklı hakaret suçu olduğu için kanun gereği beraate değil, ‘ceza verilmesine yer olmadığı’na hükmetti.

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Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise sanıklar hakkında verilen kararı bozdu.

Bozma kararında “Siz Kürtler böylesiniz hep kavga dövüşle hallediyorsunuz, kirayı, elektriği suyu demiyor(sunuz)” yönündeki sözlerin, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ancak mağdurun ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı’ savunuldu.

Kararda bu nedenle hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı’na karar verilmesinin yasaya aykırı olduğuna hükmedildi.