Siz bir de ‘plansız’ını düşünün: Akkuyu’daki patlama ‘planlı’ymış!

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali inşaat çalışmaları sırasında meydana gelip bazı ev ve seralarda hasara yol açan patlama ‘planlı’ymış!

‘Mersinlilerin huzuru kalmadı’

Patlamayı ve yol açtığı zarar ilk olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başaran duyurdu.

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‘Mersinlilerin artık huzuru kalmadığını’ belirten Başarır, Twitter üzerinden şunları aktardı: “Mersinlilerin artık huzuru kalmadı! Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı. Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi!”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de 86 evin zarar gördüğünü ifade etti.

Mersinlilerin artık huzuru kalmadı!



Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı.



Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi! pic.twitter.com/MP9C6ORt3z — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 19, 2021

Başarır, kaymakam ve jandarmanın bilgi vermediğini belirtti.

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Valilik saatler sonra açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.”