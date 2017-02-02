‘Siyasilere dargınız’: Son dört seçimi boykot eden köy, referandumda kararsız

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu köyünde 2014’teki yerel seçimlerden bu yana seçimleri boykot eden halk, referandumda sandığa gidip gitmemekte kararsız.

Köyün son dört seçimde oy kullanmamasının sebebi ise Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğü için, belediyelik statüsünden edilmesi.

31 Mart 2014’teki seçimlerden bu yana oy kullanmayan köyden tek bir oy bile çıkmamıştı. Köyde 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde de sandığa gidilmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara’da Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

‘Şimdilik bir şey söylemek imkansız’

Köy Muhtar Vekili ve Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay şunları söyledi: “Şimdilerde hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Bölge İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın kararını lehimize bozdu. Avukatlarımız aracılığıyla mahkemenin bizim lehimize karar verdiğini öğrendik. Ancak bu karar yazılı bir metin halinde elimize henüz geçmedi. Nisan 2017’de yapılacak referandum öncesi bu karar elimize geçtiği takdirde, bizler de köy halkı olarak oturup, bir durum değerlendirmesinde bulunacağız. Sandık başına gidip gitmeyeceğimiz, kararın elimize geçmesine bağlı. Şimdilik bir şey söylemek imkansız.”

‘Siyasilere dargınız’

Köy sakinlerinden Haşim Ünal da lehte karar çıkmaması halinde sandığa gidip gitmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Bizim amacımız belde hakkımızı tekrar kazanarak belediye başkanlığı seçimini yapmak. Bunun dışında başka hiçbir karar bizi yolumuzdan döndüremez. Ayrıca bizi 2011 yılından bu yana bizi hiçbir yetkili veya siyasi dikkate almadı. Bizler Kuşu halkı olarak devlet yetkililerine ve siyasilere dargınız.”