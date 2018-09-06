‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlaması: Yazar Nazlı Ilıcak’a müebbet istendi

CHP genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, ‘af’ tartışmasıyla ilgili “Affın amacı, ola ki ileride tekrar açılabilir, sorgulanabilir, soruşturulabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır” dedi.