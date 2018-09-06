‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlaması: Yazar Nazlı Ilıcak’a müebbet istendi

Yazar Nazlı Ilıcak hakkında askeri bir belgeyi yayınladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi.
Ilıcak hakkında Bugün gazetesindeki köşesinde 2 Ocak 2015’te ‘Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler’ başlıklı yazısında yayınladığı belge nedeniyle İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Yazar, savunmasında, belgenin kendisine Twitter’dan ulaştırıldığını, gazeteye basmadan önce de Twitter’dan yayınlandığını söylemişti.
Çağlayan’daki adliyede davanın duruşması görüldü.
Ilıcak, duruşmaya Bakırköy Kadın Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu
Mütalaasını açıklayan savcı, Ilıcak’ın köşesinde imha edilmiş ‘gizli’ ibareli belgeyi yayınladığını belirterek belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını kaydetti.
Savcı, yazarın ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan müebbet hapsini istedi.
Mahkeme, Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.
Ilıcak, darbe girişiminin ardından 29 Temmuz 2016’da tutuklanmış ve 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası almıştı.