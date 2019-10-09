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Yaramazlara biraz batar!

Siyasi partilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Birçok siyasi parti, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için açıklama yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı’nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır.”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: ”Hiçbir arkadaşımızın ayağına çakıl taşı gelmesini arzu etmeyiz. Umarım kısa sürede harekat sonuçlandırılır. Hepimizin özlem duyduğu, Türkiye’nin güvenliğinin sağlandığı, kimsenin tehdit altında hissetmediği, tüm dünyaya adaleti, hukuku, insanlara olan saygısını gösteren anlayış içinde bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun.”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: ”Gazamız mübarek olsun. Biz başından itibaren BBP olarak bu harekatın zorunlu, Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli olduğunu ifade etmiştik. Başından beri destekliyoruz zaten.”

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