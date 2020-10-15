Siyasi ceza davalarına bakan mahkemenin üyesi AKP’li belediyeden

CANAN COŞKUN

CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasıyla tekrar gündeme gelen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimi Şenol Kartal, 2016’da AKP’li Başakşehir belediyesinde hukuk işleri müdürü olarak görev yapıyordu.

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Hakim Akın Gürlek’in başkanlık ettiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Berberoğlu hakkındaki ‘hak ihlali’ kararı sonrası yapılan ‘yeniden yargılama’ başvurusunu reddetmişti.

Gürlek’in geçmişte görev yaptığı mahkemelerde siyasi ceza davalarına bakması ve bu davaların mahkumiyet kararıyla sonuçlanmasına başta siyasetçiler olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi.

Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden heyette geçmişte AKP’li bir belediyenin çalışanı olan bir hakim var: Şenol Kartal.

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Üye hakim Kartal, 2016’da avukatlıktan hakimliğe geçti.

Kartal’ın ismi internette arandığında karşımıza eski Başakşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden plaket alırken çekilen bir fotoğrafı çıkıyor.

Plaket töreniyle ilgili 11 Nisan 2016’da yayınlanan haberde Kartal’ın belediyede hukuk işleriyle ilgili görev yaptığı, bu görevden adli hakimlik sınavını kazandığı için ayrıldığı belirtiliyor. Haberde, Kartal’ın 1977 yılında Düzce’de doğduğu, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu da yazıyor.

Saray’daki kura çekilişi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamelerinde Kartal ile ilgili araştırma yaptığımızda, 12 Ekim 2016 tarihli Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Kur’a Kararnamesi’nde hakimlik stajını Ankara’da yaptığı, göreve Bolu’nun Gerede ilçesinde başladığı görülüyor.

Kartal’ın isminin yer aldığı listeyle ilgili kura çekilişi töreni Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılmıştı.

Gazeteci yargıladı

Kartal, Gerede’den sonra HSK’nın 25 Aralık 2017 tarihli adli yargı kararnamesiyle Muş’ta görevlendirildi. Kartal’ın üyesi olduğu Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davalardan biri de kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri İdris Sayılğan’ın üç yılı aşkın süre tutuklu yargılandığı davaydı.

Terfiyle İstanbul’a atandı

Kartal, bu haziran ayına kadar Muş’taki görevine devam etti.

HSK’nın 4 Haziran’da yayımladığı terfi listesinde de yer alan alan Kartal, 17 Haziran’da açıklanan HSK kararnamesiyle İstanbul Adliyesi’ndeki görevine başladı.

17 Temmuz’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hakim olarak atandı.

Bu mahkemede gazeteci Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla kamu görevlilerinin yargılandığı dava ve gazeteci Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davasına da katıldı.

Yapboz gibi mahkeme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AKP’nin Gülen Cemaati’nin dost olduğu zamanlardaki eseri özel yetkili mahkemeler arasında yer alıyordu.

Dink cinayeti davası o dönemde de bu mahkemede görülüyordu.

Özel yetkili mahkemelerin 2014’te kapatılmasından sonra mahkemelerin heyetleri yeniden düzenlendi. Bu mahkemenin başkanlığına da Canel Rüzgar getirildi.

Mahkemenin heyetinin değiştirilmesiyle ilgili ilk adım, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı 25 Mart 2016’da başlayan MİT TIR’ları davasıyla atıldı.

Bu davadan sonra mahkemenin yapısı defalarca değiştirildi.

Erdoğan’dan ‘AYM’yi tanımayın’ talimatı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2016’da AYM’nin hak ihlali kararı vermesi nedeniyle gazeteciler Dündar ve Gül’ü serbest bırakmıştı. Erdoğan da AYM’nin kararıyla ilgili “Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum” diye konuşmuş, tahliye kararı veren mahkemeye de “Aslında onlarla ilgili kararı veren mahkeme kararında direnebilirdi” diye seslenmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra MİT TIR’ları davasının Mart 2016’daki ilk duruşmasına günler kala o dönemki ismiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından mahkemede ikinci bir heyet görevlendirildi.

İlk heyet, yalnızca MİT TIR’ları, Dink cinayeti ve Tahşiye soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davalara bakacaktı.

HSYK’nin ilk adımından sonra ikinci hamle dönemin İstanbul başsavcısı Hadi Salihoğlu’dan geldi. Salihoğlu, MİT TIR’ları davasının ilk duruşmasına iki gün kala duruşma savcısını değiştirdi.

Atanan savcı Evliya Çalışkan, Dündar’a 25, Gül’e 10 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Heyet, Mayıs 2016’da Dündar’a beş yıl 10 ay, Gül’e beş yıl hapis cezası verdi. Ancak dava bitmedi.

Kararla birlikte Gül ve Dündar’a yöneltilen ‘örgüte yardım’ suçlaması yönünden davanın devam etmesine karar verildi.

Eylül 2016’da da heyetin üyesi Ömer Karagöl’ün görev yeri değiştirildi. Yerine Ayçin Saylık getirildi. 2 Aralık 2016’da mahkemenin ikinci heyetinin üyesi Bünyamin Karakaş ‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakaş, MİT TIR’ları davasında Dündar ve Gül’ü mahkum eden heyette yer alıyordu. İki hafta sonra da mahkemenin başkanı Canel Rüzgar başka bir mahkemede görevlendirildi, yerine ikinci heyetin başkanı Ali İhsan Horasan getirildi.

Dündar ve Gül hakkında örgüte yardım suçlaması ile devam eden davaya sonradan o dönem CHP milletvekili Enis Berberoğlu da eklendi.

Horasan başkanlığındaki heyet, tutuksuz yargılanan ve her duruşmaya katılan Berberoğlu’nu 14 Haziran 2017’de ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına mahkum ederek tutukladı.

Üye hakim Ayçin Saylık, karardan kısa bir süre sonra başka bir mahkemede görevlendirildi. Başkan Horasan da 24 Eylül 2018’de bu mahkemedeki görevinden alınarak başka bir mahkemeye gönderildi.

Dink davasında hüküm verilecek

Mahkemenin baktığı bir diğer dava Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılanmasına ise Nisan 2016’da başlandı.

Yargılama başladığından bu yana davanın başkanı beş kez değişti. Son başkan Gürlek de geçen haziran ayında göreve başladı.

Gürlek, davaya başkanlık ettiği temmuz ayındaki ilk duruşmadan başlayarak Dink ailesinin avukatlarının taleplerini reddetti. MİT görevlilerinin mahkemece dinlenmesi talebi de bunların arasındaydı.

Gürlek, 16 Eylül’deki son duruşmada esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa gönderdi. Sanıklara da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamasını söyledi. 24, 25 ve 26 Kasım’da yapılacak duruşmada hükmün açıklanması bekleniyor.