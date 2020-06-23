Siyasi ceza davalarına bakan mahkeme

CANAN COŞKUN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yargılayan 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yapısı dikkate değer bir konu. Bu mahkemenin heyeti, Eylül 2018’de Çağdaş Hukukçular Derneği davasında tutuklu bulunan avukatlara tahliye kararı verdiği için dağıtılmıştı.

Mahkeme başkanı olarak o sırada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olan Akın Gürlek görevlendirildi. Gürlek, bu görev sırasında HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e 2013’teki Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle hapis cezası verdi.

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Bu dosya Önder tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı ve yüksek mahkeme oybirliğiyle Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başkan olduktan sonra Çağdaş Hukukçular Derneği davasındaki tutumu nedeniyle eleştirilen hakim Gürlek, bu davada da ceza yağdırdı.

Gürlek, Sözcü gazetesi davasına da başkanlık yaptı. Bu davada yazar Emin Çölaşan’a ve Necati Doğru’ya üç yıl altı ay 15 gün, Metin Yılmaz’a üç yıl dört ay, sozcu.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e üç yıl dört ay, aynı kurumun haber koordinatörü Yücel Arı’ya iki yıl bir ay, Gökmen Ulu’ya iki yıl bir ay, gazetenin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye iki yıl bir ay hapis cezası verildi.