Siyasetin yeni ikilisi: Gül ve Karamollaoğlu ‘Erbakan’da buluştu

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde kendisini çatı cumhurbaşkanı adayı olarak teklif eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte ‘Erbakan Ödülleri 2018’ törenine katıldı.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene gelen Gül’ü Karamollaoğlu kapıda karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

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Ödül töreni öncesi sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Karamollaoğlu, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik parametreler ve gökdelenlerle ölçülemez. Gerçek manada gelişmişliğin en önemli ölçüsü bilim kültür ve sanata verilen önemdir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasımız kültürdür, sanattır, mimaridir. Bu ödül töreni kültür, edebiyat ve bilimi teşvik etmek için düzenlenmektedir” dedi.

Ardından ödül törenine geçildi. Ödül vermek üzere sahneye çıkan Abdullah Gül, Erbakan için şöyle dedi: “Onun hatırası zaten yaşıyor, yetiştirdiği insanlarda attığı tohumlar eserlerinde yaşıyor. Onun adına ödül vermek takdir edilecek hareket. Mekanı cennet olsun, hepimizde büyük hakkı var. Türkiye’ye büyük hizmetleri oldu, İslam dünyasına hizmetleri oldu. Bu zamanla daha da anlaşılacak. Kendisi adına verilen bu ödülü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duydum.”

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Bu arada, yan yana oturan Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu’nun tören boyunca birbirleriyle konuştukları görüldü.

Erbakan ödüllerinin amacı

Erbakan Ödülleri, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi. ‘Erbakan Ödülleri’ bilim, düşünce/Edebiyat, medya, sanat, spor ödülü kategorilerinde verildi.

Ödül sahipleri

Medya Ödülüne Ruşen Çakır layık görülürken, ödül Çakır adına, Medyascope Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İrfan Bozan’a Uğur Dündar tarafından takdim edildi.

Sanat Ödülüne Semih Kaplanoğlu layık görülürken ödül, Kaplanoğlu adına Buğday Filmi Yardımcı Yönetmeni Abdulgaffur Şahin’e Cihangir İslam tarafından verildi.

Düşünce/Edebiyat Ödülü Şule Yüksel Şenler’e verilirken, ödül, Şenler adına Müzeyyen Taşçı’ya Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun tarafından takdim edildi.

Spor Ödülü ise, Ampute A Milli Futbol Takımı’na verilirken, ödülü takım adına , Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz İBB Eksi Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun’nın elinden aldı.

Bilim Ödülüne İstanbul Teknik Üniversitesi layık görülürken, ödülü üniversite adına, Yardımcı Doçent Doktor Serdar Bilge, Abdullah Gül’den aldı.

Ödül töreninin ardından program sona ererken Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu tarafından uğurlandı. Gül ve Karamollaoğlu çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.