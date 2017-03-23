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Yaramazlara biraz batar!

   
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Siyasete veda ettiğini duyurmuştu: DBP’nin eski başkanı Emine Ayna gözaltına alındı

 

DBP’nin eski eş genel başkanı Emine Ayna, Diyarbakır’daki evinde sabaha karşı gözaltına alındı.

Ayna, geçen yılın başında ‘Cizre’de bir evin bodrumuna uygulanan ablukanın kendisi için son damla olduğunu‘ söyleyerek ‘siyaseti bıraktığınıaçıklamıştı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde arama yapılan Ayna, sağlık raporunun alınmasının ardından sorgu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Geçen hafta bir soruşturma nedeniyle Diyarbakır’da savcılığa ifade veren Ayna, 2007 seçimlerinde Mardin, 2011 seçimlerinde ise Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti.

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