Siyasete adım adım: FARC, parti için kongre topladı

Kolombiya’da silahlarının tamamını geçen günlerde teslim eden Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) siyasi parti kurmak için kongre topladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, silahlarını tamamen teslim etmesi sonrası FARC’la savaşlarının sona erdiğini duyurmuştu.

Reklam

Böylece 52 yıllık kanlı savaş sona ererken, FARC da siyasete girmek için kolları sıvadı.

AA’nın aktardığına göre ülkenin başkenti Bogota’da toplanan FARC kongresine örgütün üst düzey yöneticileriyle hükümet temsilcileri ve Kolombiya kongresinden senatörler katıldı.

FARC’ın siyasi partiye dönüşümünün sağlanması beklenen kongrenin 1 Eylül’e kadar süreceği bildirildi.

‘Meşruiyete dönüş’

Kongreye katılan, barış sürecinin ‘kolaylaştırıcısı’ Ivan Cepeda, kongre sürecin uygulanması için gerekli düzenlemeleri kısa sürede biteceğini duyurdu.

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Cepeda, şunları söyledi: “Bugün Kolombiya’daki barış sürecinde önemli bir süreç kapanıyor. FARC’ın silah bırakma sürecinin ardından bir meşru kuvvete döndüğü gerçek bir geçiş yaşıyoruz.”