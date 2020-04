Siyasetçi, parti, kurum ve sendikalardan 1 Mayıs mesajları

Türkiye’de birçok kurum, siyasetçi, sendika ve meslek odası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde mesaj yayınladı.

Corona virüsü nedeniyle 1 Mayıs bu yıl meydanlarda değil, sosyal medyada ve balkonlarda kutlanacak. Bazı işyerlerinde ise sosyal mesafe kuralına uyularak küçük çaplı kutlamalar yapıldı.

1 Mayıs mesajlarından bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. (…) Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği: TÜSİAD olarak sağlık açısından güvenli bir iş ortamı sunabilmeyi, hem istihdamın hem de işletmenin devamlılığını sağlamayı öncelikli görüyoruz. İş dünyasının, çalışanlarımız ve işverenlerimizle, güven ve dayanışma içinde bu zorlu sürecin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İfade özgürlüğünün önemli simgelerinden olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Koronavirüs pandemisi bahanesiyle ne yazık ki bir kez daha ülkemizde, işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik ağır bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu 1 Mayıs’ta her neredeysek gelin tüm varlığımızla, kitleselliğimizle, kararlılığımızla bu gayrimeşru zorbalığın karanlığına ışık olalım

Halkların Demokratik Partisi (HDP): Bu 1 Mayıs’ta işçiler de bir tercih yapmakla yüz yüzeler. Bir dönüm noktasındayız. Ya bu sermaye zulmü altında çığlıklarımız içimizde patlayacak ya da çığlıklarımızı birleştireceğiz. Dayanışmayla, birbirimize el vererek, kendi içimizde ağlar örerek, kendi kaderimizi kendi ellerimize alacağız. Yeni bir yaşam örmek için bu 1 Mayıs’ta her yerdeyiz. Evlerde, balkonlarda, sokaklarda, seslerde, hastane bahçelerinde, fabrikalarda, zılgıtlarda, marşlarda mücadeleyi yükseltiyor, hayatı durduruyor 1 Mayıs’ı kutluyoruz.

Emek Partisi (EMEP): 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele gününde çalışmak zoruna kalan kardeşlerimiz fabrikaları, işyerlerini 1 Mayıs meydanlarına çevirecektir. Her nerede olursak olalım; işyerinden balkonlara, fabrika önlerinden pencerelere kadar 1 Mayıs’ta taleplerimizi haykıralım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa yeni dünyayı işçi sınıfı ve emekçiler kuracaktır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: Yüz binlerce işçi ve emekçi alınmayan önlemler nedeniyle sağlıksız koşullarda ve salgın tehlikesine rağmen iş yerlerine gitmeye mecbur bırakılmıştır. Özellikle sağlık emekçileri çok zor şartlarda görevlerini yapmaktadırlar. En ön cephede mücadele veren sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ivedilikle düzeltilmelidir.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sermayenin değil halkın egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil, toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni biz kuracağız! İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

TKP: Böyle bir günü bayram olarak kutluyorsak, bunun da nedeni belli: Birlik olan, dayanışan, mücadele eden işçilerin bir gün sömürüye de son vereceklerini biliyor olmamız. Asalakları sırtımızdan atacağız. Sömürüye son vereceğiz. Emeğinden başka hiçbir serveti olmayanların, kendi yarattıkları zenginlikleri hep birlikte paylaşacakları bir dünyayı kuracağız. Deniz kıyısındaki yalılarında fotoğraflar çektirip, bu fotoğrafları evinde kalamayanların, salgın gününde bile çalışmazsa aç kalacak olanların gözüne sokanların egemenliğine son vereceğiz. Bunun için 1 Mayıs bizim bayramımız.