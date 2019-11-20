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Yaramazlara biraz batar!

Siyanür satışına yasak getiren düzenleme Erdoğan’ın onayını bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz” derken, siyanür bileşiklerini içeren maddelerin halka satışına yasak getiren düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu bildirildi.

Fatih’te siyanürle ölen kardeşlerin cenazeleri. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

6 Kasım’da, İstanbul’un Fatih ilçesinde dört kardeş ölü bulunmuş, ilk bulgulara göre kardeşlerin siyanürden öldüğü açıklanmıştı. 9 Kasım’da da Antalya’da dört kişilik aile ölü bulunmuş, ölümlerin ardında yine siyanür şüphesi olduğu belirtilmişti. Siyanürden kaynaklandığı tahmin edilen son ölüm haberi 15 Kasım’da İstanbul’un Bakırköy ilçesinden gelmişti. Bir evde üç kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

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Bakan Kurum, yaptığı açıklamada siyanür kullanımı nedeniyle son günlerde meydana gelen üzücü olaylarının tekrar yaşanmaması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Murat Kurum, siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurt içi satışlarının izlenmesi amacıyla yapılacak mevzuat değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle dedi: “Bu sebeple 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz. Söz konusu yönetmelikte siyanürlü bileşiklerin risklerinin kontrol altına alınması, ülkemizde kontrolsüz kullanımının engellenmesi, bu bileşiklere halkın erişiminin yasaklanması amacıyla ‘siyanürlü bileşikler’, ‘Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi’ne ilave edildi. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu.”

Kurum, siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için firmalara, ‘son kullanıcı beyannamesi’ bildirme zorunluluğu da getirildiğini kaydederek, “Son kullanıcı beyannamesi ile imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak” dedi.

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