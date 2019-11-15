Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurdu.

Fotoğraf: DHA

6 Kasım’da, İstanbul’un Fatih ilçesinde dört kardeş ölü bulunmuş, ilk bulgulara göre kardeşlerin siyanürden öldüğü açıklanmıştı. 9 Kasım’da da Antalya’da dört kişilik aile ölü bulunmuş, ölümlerin ardında yine siyanür şüphesi olduğu belirtilmişti. Siyanürden kaynaklandığı tahmin edilen son ölüm haberleri bugün İstanbul’un Bakırköy ilçesinden geldi. Bir evde üç kişinin cansız bedeni bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, “Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu” dendi.

Araştırmanın sonuçlarının ayrıntılı bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz.”