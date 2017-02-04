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Yaramazlara biraz batar!

Siyah öğrencilere ‘Saat kaç’ sorusu kavga çıkardı: Bizi gören saçma sapan sorular soruyor, artık yorulduk

 

Bolu’da, üniversite öğrencisi iki Nijeryalı gence yoldan geçen bir kişinin “Saat kaç?”, “Üzerindekini nereden aldın?” diye sorması üzerine kavga çıktı.

Fotoğraf: DHA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören gençler ile bir şahıs arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

‘Yorulduk’

İHA’nın haberine göre, “Saat kaç?” gibi soruların kendilerine dalga geçmek amacıyla sorulduğunu söyleyen öğrenciler, “Biz yabancıyız, artık biz yorulduk. Herkes sokakta bizi görünce saçma sapan sorular soruyor. Biz de tepki verince bizim üzerimize geliyorlar. Sokakta yürüyorum bir adam üstüme geldi. Hiç selam falan vermeden ‘Saat kaç?’, ‘Elbiseyi nereden aldın?’ diye sordu. Saat kaç ne demek. Ben saat mi satıyorum?” dediler.

Karakola götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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