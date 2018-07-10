Siyah giyecekler: ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli göreve başladı

Emniyet bünyesinde kurulan ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli şu an itibarıyla 247 personelden oluşuyor. Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek personel, siyah giyecek.

Resmi Gazete’nin 8 Temmuz’da mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına bağlı olarak Ankara’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı dört şube müdürlüğü kurulmuştu.

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Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu. pic.twitter.com/YEIGYdLCzS — Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) July 10, 2018

Tanıtım videosu, emniyetin Twitter hesabından yayınlandı.

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

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AA’nın haberine göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor. Bu birimdeki personel, cumhurbaşkanı ve devlet erkanının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek. Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.