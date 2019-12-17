Siyah dansçı yerine beyazların vücudunu boyayarak sahneye çıkaran Bolşoy’a ‘ırkçılık’ suçlaması

ABD’li balerin Misty Copeland, Rusya’nın dünyaca ünlü bale topluluğu Bolşoy’un, beyaz dansçıların vücudunu ‘boyayarak’ sahneye çıkarmasını eleştirdi. 2015’te Amerikan Bale Tiyatrosu’nun kadrosuna dahil edilen ilk kadın siyah dansçı, “Bolşoy’un siyah dansçı tercih etmek yerine beyazların vücudunu boyaması ırkçılık tartışmaları göz önüne alındığında çok duyarsız bir davranış” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Copeland, geçen hafta Instagram hesabında, Bolşoy tarafından sahneye konulan La Bayadère’de vücutları siyaha boyanmış şekilde dans eden iki balerinin fotoğrafını paylaştı. Konunun çok hassas olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı: “Birileri tepki göstermediği sürece bu rahatsız edici durum değişmez. Çoğu bale topluluğunun siyah dansçıları kadrolarına katmak yerine bu yola başvurmaları çok üzücü.”

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ABD’li dansçıya sosyal medyada destek yağdı; mesaj 64 bin kez beğenildi.

Bolşoy’un direktörü Vladimir Urin ise eserin yıllardır sahnelendiğini ve bu şekilde sahnelenmeye devam edeceğini belirtti: “Binlerce kez yurtdışında sergilendi. Bolşoy böyle bir tartışmaya girmek istemez.”

Rus dansçılar, ülkede iyi siyah dansçı bulmanın zor olduğunu bu nedenle kullanılan yöntemin normal hatta gerekli olduğunu savundu. Balerin Svetlana Zakharova, “Yadırganacak bir şey yok bize göre son derece normal bir durum” dedi.

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Hindistan’da geçen romantik komedi La Bayadère, Bolşoy tarafından sergilendiği 1877’den beri sahneye vücudu boyanan balerinler çıkıyor.