Diken

Yaramazlara biraz batar!

Siyah Amerikalının gözaltına alınırken ölümü nedeniyle polis şefi kovuldu

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde Daniel Prude adlı siyah vatandaşın martta gözaltına alınması esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak polis şefi görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Prude’un, mart ayında gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesinin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Rochester Polis Şefi Singletary 8 Eylül’de istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Reklam

AA’nın haberine göre, Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, basın toplantısında, Singletary’ın görevine son verildiğini, Rochester Başsavcısı Tim Curtin’in de denetlemeyi baştan savma yaptığı gerekçesiyle 30 gün ücretsiz açığa alındığını söyledi. 

Warren, denetleme sonucunda bunun, emniyet müdürlüğünün her tarafına yayılmış bir sorun olduğunu gördüklerini kaydederek, Prude’un ölümüyle ilgili kent içinde bir denetleme yapılmasını da istediğini belirtti.

Eyalet hükümetinin her kademesinde bu olayı ele alanların Prude’un ölümünü yeteri kadar ciddiye almadığına dikkat çeken Warren, kendininkiler de dahil tüm başarısızlıklardan dolayı Prude’un ailesinden ve toplumdan özür dilediğini ve belediye başkanı olarak bu hatayı üstlendiğini dile getirdi.

Reklam

Singletary, yayımladığı bildiride, “Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir” ifadesini kullanmıştı.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından ay başında paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude’un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin, kelepçeli halde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek onu yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasındaki haberlerde, Prude’un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise yedi gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude’un ölümü, ‘fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları’ ve ‘cinayet‘ olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, altı ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan yedi polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı. 

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin’in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake’in polis tarafından çocuklarının gözü önünde yedi kez ateş açılarak vurulması, ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

Wisconsin’de polisin bir siyahı vurmasıyla başlayan gösteriler üçüncü gününde

Floyd davasında üçüncü polis memuru da kefaletle salıverildi

Polisin öldürdüğü George Floyd’un altı yaşındaki kızı: Babam dünyayı değiştirdi

FBI, Floyd gösterilerinde olası ‘yabancı müdahalesi ya da etkisini’ araştırıyor

Floyd’u öldüren dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest

Türkiye’de görmeye alışık olmadığımız hareket: ABD’li vali gözaltına alınan muhabirden özür diledi

Floyd’un altı yaşındaki kızının annesi: Adalet istiyorum, Floyd iyi bir insandı

Floyd’un son sözleri ABD semalarında

Bağımsız otopsi raporu, resmi raporun aksi yönde: Floyd, boğularak öldürüldü

NBA Koçlar Birliği: Floyd’un güpegündüz soğukkanlılıkla öldürülmesi ulusumuzu travmaya uğrattı

ABD’de ‘Floyd’ protestoları yasaklar ve asker konuşlandırılmasına rağmen devam etti

‘Floyd’ protestolarında dayanışma büyüyor: Londra ve Berlin’den destek

Trump, ANTIFA’yı ‘terör örgütü’ olarak hedefe koydu

ABD’de ‘Floyd’ protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi

ABD’de George Floyd’u öldüren polise tutuklama

Canlı yayında gözaltına alınan CNN ekibi serbest bırakıldı

Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı

Minneapolis’te polisin bir siyahı boğarak öldürmesiyle başlayan protestolar Los Angeles’a da sıçradı

Polisin, bir siyahı gözaltına alırken boğarak öldürmesi Minneapolis’te halkı sokağa döktü

SON HABERLER

Gezi davası: Ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret

Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...