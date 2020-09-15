Siyah Amerikalının gözaltına alınırken ölümü nedeniyle polis şefi kovuldu

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde Daniel Prude adlı siyah vatandaşın martta gözaltına alınması esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak polis şefi görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Prude’un, mart ayında gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesinin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Rochester Polis Şefi Singletary 8 Eylül’de istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, basın toplantısında, Singletary’ın görevine son verildiğini, Rochester Başsavcısı Tim Curtin’in de denetlemeyi baştan savma yaptığı gerekçesiyle 30 gün ücretsiz açığa alındığını söyledi.

Warren, denetleme sonucunda bunun, emniyet müdürlüğünün her tarafına yayılmış bir sorun olduğunu gördüklerini kaydederek, Prude’un ölümüyle ilgili kent içinde bir denetleme yapılmasını da istediğini belirtti.

Eyalet hükümetinin her kademesinde bu olayı ele alanların Prude’un ölümünü yeteri kadar ciddiye almadığına dikkat çeken Warren, kendininkiler de dahil tüm başarısızlıklardan dolayı Prude’un ailesinden ve toplumdan özür dilediğini ve belediye başkanı olarak bu hatayı üstlendiğini dile getirdi.

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Singletary, yayımladığı bildiride, “Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir” ifadesini kullanmıştı.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından ay başında paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude’un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin, kelepçeli halde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek onu yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasındaki haberlerde, Prude’un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise yedi gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude’un ölümü, ‘fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları’ ve ‘cinayet‘ olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, altı ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan yedi polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin’in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake’in polis tarafından çocuklarının gözü önünde yedi kez ateş açılarak vurulması, ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.