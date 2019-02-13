Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden siyah Afrika leoparı 100 yıl sonra görüntülendi.

Fotoğraf: San Diego Hayvanat Bahçesi

CNN International’da yer alan habere göre San Diego Hayvanat Bahçesi’nde görevli biliminsanı Nick Pilfold, Kenya’da geçen yıl bir siyah leopar görüldüğüne dair haber gelmesi üzerine araştırma başlatmıştı. Aylar süren çekimler, gözlem ve bekleyişin ardından Pilfold, bazen ‘kara panter’ olarak da telafuz edilen siyah Afrika leoparını görüntüleyebildi.

Reklam

Pilfold, “Birkaç ay önce kameralarımızı ihbarların geldiği noktalara yoğunlaştırdık. Ödülümüz ise siyah leoparı birçok kez kayıt altına alabilmek oldu” dedi.

African Journal of Ecology’de yayınlanan gözlem raporunun baş yazarlığını da yapan Pilfold, görüntülenen dişi leopar hakkında şu bilgileri verdi: “Siyah Afrika leoparları çok nadir bir tür ve son olarak 1909 yılında Etiyopya’da görülmüştü. Leoparın kürkünün renki aşırı pigment üretimine neden olan bir gen mutasyonu (melanizm) sebebiyle kapkara; albinizmin tam zıttı. Öte yandan gece çekim yapılan kızılötesi görüntü teknolojileri sayesinde leoparın kürkünde kızıl desenler de görülebiliyor.”

Reklam

Siyah Afrika leoparı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde nesli tükenme tehlikesi altındki türlerin ‘kırmızı listesi’nde de yer alıyor.



