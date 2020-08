Siyah adamı şempanzeyle ‘sergileyen’ Bronx Hayvanat Bahçesi’nin yönetimi özür diledi

ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten dernek, 1906 yılında ‘Afrikalı bir siyahı şempanzelerle sergilediği için’ özür diledi.

1899’da açılan Bronx’un yanı sıra üç farklı hayvanat bahçesi ve bir akvaryumun da işletmesini üstelenen Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin CEO’su Cristián Samper’in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Çok sayıda kişi ve kuşağı yaralayan bu eylemden dolayı büyük pişmanlık ve üzüntü duyuyoruz. Ayrıca daha önce bunları toplum önünde kınamadığımız için de. Şeffaf bir şekilde kurumun tarihteki, ırk ayrımcılığına hizmet eden rolünü kabul etmeliyiz. Irkçılığın sürdüğünü görüyor ve kurum olarak bu durumla mücadelede daha önemli rol oynamamız gerektiğini düşünüyoruz.”

Hayvanat bahçesinde, 8 Eylül 1906’dan itibaren, ailesi, bugün Kongo Demokrati Cumhuriyeti sınırlarından ABD’ye giden Mbutilere (yerli pigme grubu olarak da biliniyor) mensup Ota Benga adlı genç adam birkaç gün maymunların olduğu bölmede tutulmuştu. Ziyaretçilerin karşısına çıkarılan Benga, siyah toplumdan gelen tepkiler üzerine bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

Kimsesizler yurduna yerleştirilen Benga, 10 yıl sonra intihar etmişti.

1992 yılında Benga’yla ve yaşananlarla ilgili ‘Ota Benga: The Pygmy At The Zoo’ (Ota Benga: Hayvanat Bahçesindeki Pigme) adlı kitabı kaleme alan yazarlardan Harve Blume, özrün çok geç ve yetersiz olduğunu açıkladı. Blume, “Kimden özür diliyorlar, Benga için bir hayli geç” dedi.

Doğal Hayatı Koruma Derneği, Benga’yla ilgili arşiv kayıtları ve tüm bilgilerin de ‘geçmişte yapılan büyük hatanın bilinmesi ve bundan ders alınması amacıyla’ sanal ortamda paylaşılacağını duyurdu.