SİYAD Ödülleri açıklandı: ‘Ana Yurdu’na beş, ‘Babamın Kanatları’na dört ödül

49’ncu Sineme Yazarları Derneği (SİYAD) Türkiye Sineması Ödülleri’ne ‘Ana Yurdu’ ve ‘Babamın Kanatları’ damga vurdu.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’ndeki törenle sahiplerini bulan ödüllerde, Senem Tüzen’in yönettiği ‘Ana Yurdu’, en iyi film ve yönetmen dahil beş dalda ödül kazandı.

‘Ana Yurdu’ İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI ödülüne, Adana ve Ankara festivallerinde de en iyi film ödülüne layık görülmüştü.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi ilk film seçilen Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Babamın Kanatları’ da dört dalda ödülleri topladı: En iyi erkek oyuncu, en iyi film müziği, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu.

Samancılar’dan ‘Hayır’ mesajı

Gecede Esra Bezen Bilgin, ‘Ana Yurdu’yla en iyi kadın oyuncu, Menderes Samancılar ise ‘Babamın Kanatları’yla en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen inşaat işçisi rolüyle ödüle layık görülen Samancılar, ödülünü ‘Barış için Akademisyenler’ ve hapisteki gazetecilere adadı. Oyuncu, anayasa değişikliği referandumuna da gönderme yaparak, “Bundan sonra hiçbir kötü senaryoya evet demeyeceğim” dedi.

‘Ahmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü’nü Ahu Öztürk imzalı ‘Toz Bezi’ filmi alırken, ‘Giovanni Scognomillo En İyi fantastik Sinema Ödülü’ne ‘Kötü Kedi Şerafettin’, en iyi belgesel film ödülüne ‘Bağlar’, en iyi kısa film ödülüne ‘Siyah Çember’ layık görüldü.

‘Emek Ödülü’ ise Mithat Alam Film Merkezi’ne verildi.

49. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri:

En İyi Film: Ana Yurdu

En İyi Yönetim: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

Ahmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü: Toz Bezi (Ahu Öztürk)

En İyi Senaryo: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

En İyi Kadın Oyuncu: Esra Bezen Bilgin (Ana Yurdu)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Menderes Samancılar (Babamın Kanatları)

En İyi Sanat Yönetimi: Olgun Kara (Kalandar Soğuğu)

En İyi Kurgu: Adam Isenberg, Yorgos Mavropsaridis (Ana Yurdu)

En İyi Film Müziği: Bajar (Babamın Kanatları)

En İyi Görüntü Yönetimi: Cevahir Şahin, Kürşat Üresin (Kalandar Soğuğu)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Kübra Kip (Babamın Kanatları)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Musab Ekici (Babamın Kanatları)

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Kötü Kedi Şerafettin

En İyi Belgesel: Bağlar

En İyi Kısa Film: Siyah Çember

En İyi Yabancı Film: Carol