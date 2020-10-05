Sivil polis aracına otostop çeken hırsız yakalandı

Samsun’da bir hırsız, mağazadan iki takım elbise çalarak kaçtı. Yolda otostop çektiği araç sivil polislere ait çıkınca yakayı ele verdi.

Fotoğraf: DHA

Tekkeköy ilçesindeki bir tekstil mağazasına giren 16 yaşındaki T.B., iki takım elbise alarak kaçtı. Polis, şüphelinin kimliğini belirledi.

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Çaldığı iki takım elbiseden birini giyip diğerini de yanına alan şüpheli, kaçtığı sırada bir araca otostop çekti. Ancak araç, sivil polislere ait çıktı.

Polis, hırsızlıkla ilgili çalışmadan dönerken zanlının otostop çektiğini görünce durdu. Eşkâlinden tanınan şüpheli, bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı.

Konuşma engelli olduğu belirlenen T.B., ifadesi alınmak üzere emniyete teslim edildi.