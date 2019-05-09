‘Sivil öldürsek Cihangir’den başlardık’ diyen Akit TV muhabirine hapis

Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” ifadeleri nedeniyle yargılanan sunucu Ahmet Keser, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Keser’i ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Suç basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle cezayı yarı oranda artırarak bir yıl altı ay hapse çıkaran mahkeme, duruşmalara katılmasını lehe hüküm sayarak sanığın cezasını bir yıl üç aya düşürdü.

Sanık Keser’in cezası ertelenmedi.

Keser’in ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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