İnce: Muhalefet hareketi değiliz, parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatmak için gittiği Sivas’ta, “Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız” diyerek bir muhalefet hareketi olmadıklarının altını çizdi.

Parti liderlerinin salı günleri yaptığı grup toplantılarına gönderme yapan İnce, “Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye’yi yöneteceğini sananların karşısındayız” ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflar: AA

Kentteki Nuri Demirağ Havalimanı’nda, ‘hareket için özel hazırlanan’ otobüste halka seslenen İnce, bugünün Sivas Kongresi’nin yıldönümü olduğunu anımsattı.

CHP’nin 2018 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan İnce, salgın nedeniyle Türkiye’nin pek çok yerinden temsili katılım olduğunu belirterek kalabalık oluşturma dertlerinin olmadığını, Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaparak rüştlerini ispatladıklarını savundu.

Bir muhalefet hareketi olmadıklarını vurgulayan İnce şöyle devam etti: “Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. UNICEF bir araştırma yapıyor. 15 yaşındaki çocuklarla ilgili. Türkiye’de 15 yaşındaki çocuklar en mutsuz çocuklar.”

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‘Para bulamazsak yörük çadırında’

İnce, ‘hareket’in finansörünün kim olduğuyla ilgili tartışmalara şöyle yanıt verdi: “Türkiye’de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. ‘Bir plaza tuttuk 18 katlı, dört uçak kiraladık, üç helikopter, 20 otobüs’… Böyle bir açıklama duydunuz mu? Bunlar yok. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. 10 arkadaş bir yıllığına kiraladık. Peki siz buraya geldiniz çeşitli vilayetlerden, kendi paranızla gelmediniz mi? Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs, milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben beş kere milletvekili seçildim, beşinde de otobüsüm vardı. ‘Peki mazotunu kim koyaca’ diyor. Koyacağız sırayla. ‘Ne yiyeceksiniz’ diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. ‘Nerede kalacaksınız’ diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında. “

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

*Biz, memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz.

*Biz, “Rabia Naz’ların ölümünün hesabını soracağız” diyenleriz. Çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini çalıştırıp yan odada intihar eden annenin dramını haykıranlarız.

*Barışıp, büyüyüp adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, sosyal adalet, üretim, adil paylaşım, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız biz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz.

*Bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Pensilvanya’da, bir ayağı Brüksel’de bir ayağı Moskova’da, bir ayağı Washington’da olanlar değiliz. Türkiye’de iktidarı Joe Biden’in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan tıbbiyeli Hikmet’lerin torunlarıyız biz.

*Cumhuriyetin değerleriyle oynayarak, tarihle kavga ederek ‘FETÖ’ ile mücadele edilemez. Bunların menzili de belli. Yakında yine, “Kandırıldık” derler, şaşırmayın.

*Türkiye’nin yeni bir tek adam partisine ihtiyacı yoktur. Tek adam hareketine de ihtiyacı yoktur. Ortak akılla ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı vardır. Memleket Hareketi de Muharrem İnce hareketi ya da tek adam hareketi değildir, ortak akıl hareketidir.

*Türkiye’nin Misak-ı Milli ittifakına ihtiyacı var. Memleket Hareketi Türkiye için bir fırsattır, çıkış yoludur.

‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’

*Memleket Hareketi’ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AKP’ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP’ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepinize. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.

İstemediklerini de sıraladı

*Peki Memleket Hareketi’ne kimleri davet etmiyorum, kimleri istemiyoruz? Bir, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür, bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, Memleket Hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz.